Lazio, Gazzetta dello Sport: "Tutti pazzi di Milinkovic, è lui il colpo"

© foto di Federico Gaetano

"Tutti pazzi di Milinkovic, è lui il colpo della Lazio", scrive nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport sottolineando che stasera l'Olimpico lo saluterà davvero come si trattasse di un nuovo acquisto perché ad inizio mercato erano davvero in pochi a credere che potesse restare in biancoceleste. Invece il sogno s'è avverato - si legge - grazie al muro di Lotito che ha alzato l'asticella ad un punto tale (150mln) da allontanare tutte le pretendenti. Nelle prossime settimane verrà formalizzato il rinnovo con lo stipendio che salirà da 1,8mln di euro a 3mln più bonus con clausola rescissoria da definire.