Lazio, Gazzetta: "Ecco Borini, missione rilancio"

L'alter ego di Immobile la Lazio l'ha individuato in Fabio Borini, capace di rappresentare l'alternativa ma anche la spalla al bomber. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta che Borini è un vecchio pallino del ds Tare e questa sembra la volta buona per portarlo alla Lazio, probabilmente già nelle prossime ore considerando che il Sunderland ha già dato l'ok per una cifra che si aggira sui 6-7mln di euro, accettando anche il pagamento con un prestito oneroso ed il riscatto obbligatorio tra un anno. C'è invece ancora da trovare l'accordo sull'ingaggio perchè il contratto attuale col Sunderland sfora i parametri laziali.