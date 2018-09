Lazio, Il Messaggero titola: "Una Lupa per Correa"

© foto di Federico Gaetano

La Lazio segna stranamente poco in quest'avvio di stagione e già da oggi proverà a porre rimedio. "Una Lupa per Correa" titola all'interno delle sue pagine sportive il quotidiano Il Messaggero, che ricorda l'appuntamento di oggi in amichevole contro la Lupa Roma, la squadra di Marco Amelia. Sarà la chance per vedere in campo l'argentino acquistato dal Siviglia per trovare soluzioni al problema.