Lazio, Il Messaggero: "Inzaghi lancia lo sprint"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Inzaghi lancia lo sprint", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine sportive. La Lazio sfida la Sampdoria all'Olimpico: i tre punti sono d'obbligo per mantenere il passo Champions della Roma. Inzaghi: "Se resti così in alto per tutta la stagione non può essere un caso: è l'ultima salita, poi vediamo chi la spunta in volata".