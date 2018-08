Lazio, Il Messaggero: "La 10 di Luis Alberto ha un peso doppio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La maglietta numero 10 di Luis Alberto ha un peso doppio", questo il titolo che troviamo sulle pagine de Il Messaggero. I precedenti di Zarate e Felipe Anderson non lo aiutano: chi cambia casacca fallisce la stagione. Il Mago della Lazio: "L'importante per me è fare gol e assist".