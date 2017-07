Lazio, Il Messaggero: "Lotito allo scontro col procuratore di Keita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lotito allo scontro col procuratore di Keita". Con questo titolo il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola apre l'articolo relativo al calciomercato della Lazio.

Il presidente biancoceleste non è disposto ad accettare offerte inferiori ai 25 milioni di euro più bonus per il cartellino del canterano del Barcellona, ma il procuratore del calciatore - si legge - sta facendo di tutto per mandare la punta alla Juve con un introito più basso per il club".