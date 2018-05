Liverpool: Salah rischia il Mondiale, Karius… la carriera

© foto di www.imagephotoagency.it

La Champions di Mohamed Salah è finita in un ospedale di Kiev. Lacrime, dolore e una paura fortissima: l’egiziano potrebbe saltare il Mondiale. Si sospetta la frattura della clavicola sinistra, riporta La Gazzetta dello Sport. Il dramma sportivo di Salah ha segnato la notte dei Reds. Uscito l’egiziano, il Liverpool si è normalizzato. L’altro lupo cattivo ha prodotto dolore all’intero popolo dei Reds. Loris Karius ha distrutto i sogni di gloria del Liverpool con due errori colossali: “Karius lo sa bene, tutti sanno e hanno visto che cosa è accaduto – spiega Klopp -. Uno sbaglio come il primo è una vergogna in una gara di questo livello e il secondo flop è stato figlio del primo. Se lo avessi fatto uscire, avrei potuto rovinargli la carriera”, ha spiegato l’allenatore del Liverpool.