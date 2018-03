Magrin al Corriere di Verona: "Contro l'Atalanta vietato sbagliare"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Verona di questa mattina apre le proprie pagine sportive con un'intervista al doppio ex di Hellas e Atalanta Marino Magrin: "Contro l'Atalanta vietato sbagliare". La bandiera della Dea avverte la squadra di Pecchia: "Caro Hellas, zero errori in campo o i nerazzurri ti puniranno". Poi sulla propria esperienza personale in gialloblu aggiunge: "Ho grandi legami col Verona e mio figlio tifa Hellas".