© foto di Federico De Luca

"L'Atalanta batte il Sassuolo poi si farà valere in Europa" titola L'Eco di Bergamo in edicola stamattina, con l'intervista all'ex direttore generale degli orobici Pierpaolo Marino: "Il campionato sta ormai per ripartire e poi sarà finale. Pierpaolo Marino lancia i nerazzurri. E su Spinazzola: Percassi ottimo gestore di risorse umane".