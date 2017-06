Milan-Conti, Gazzetta: "Giorni caldi, ultimo sforzo per chiudere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella che inizia domani sarà una settimana particolarmente importante per chiudere le altre trattative in entrata. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea che i nomi più caldi restano quelli di Conti e Biglia: per il primo l'Atalanta ha ammorbidito le richieste e le parti potrebbero definire l'affare per una cifra sui 25mln di euro. S'è arenata invece la pista per Biglia: il Milan ritiene eccessive la pretesa di una ventina di milioni per un giocatore vicino ai 32 anni, anche se la differenza non appare incolmabile.