Milan, Corriere della Sera: "Mr Li rischia tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mr Li rischia tutto", titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera analizzando la situazione del Milan. L'avventura di mr Li è arrivata al momento cruciale. In molti stanno provando a convincerlo sulla necessità di accelerare sul rifinanziamento del debito con Elliott, anche in vista delle sentenza dell'Uefa, ma lui non intende (ancora) farlo, almeno a breve. A confermarlo è stato ieri Fassone. Non sembra voler accettare tassi sconvenienti per un debito che scadrà ad ottobre, per colpa delle pressioni Uefa, anche perché il rapporto costi/benefici con la partecipazione all'Europa League non lo compenserebbe.