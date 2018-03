Milan, Gazzetta dello Sport: "In attesa dei soldi di mr Li"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"In attesa dei soldi di mr Li. Settimana chiave", titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne, sottolineando che entro fine mese l'azionista deve far fronte alla richiesta di 10mln di euro, prima tranche per l'aumento di capitale deliberato nell'ultimo Cda, necessario a esigenze di cassa e dunque a far fronte a pagamenti più o meno pressanti. Il denaro deve arrivare entro fine mese, altrimenti - si legge - interverrebbe Elliott. Minaccia o sostegno? Dalla sede rossonera filtra che l'atteggiamento sia di supporto, anche perché Elliott vanta un credito di 303mln di euro e sarebbe pronto ad intervenire.