Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gattuso, via alla prova del 7"

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani. Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori...

C'è anche del Milan all'interno della prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Nel suo taglio alto infatti, si legge: "Gattuso, via alla prova del 7". Sette sono le partite che, tra campionato e coppa, attenderanno i rossoneri da oggi all'inizio di ottobre, momento della prossima sosta per le nazionali. A partire da quella di oggi contro il Cagliari. Il tecnico rossonero inoltre prova a tutelare Caldara dagli attacchi mediatici.

