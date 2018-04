Milan, il Corriere della Sera: “Rino prova ad imitare il maestro Sarri”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso ha studiato per bene tutti i precedenti con Maurizio Sarri, per arrivare a una conclusione: “È un maestro, ha portato qualcosa di nuovo nel calcio, il Napoli fa venire il mal di testa”. I due, forse, si assomigliano più di quanto pensino: “Come look non siamo il massimo”, è la battuta. O forse è Gattuso che ha preso appunti in questi anni: c’è quell’idea di puntare su un blocco ben definito di giocatori (nessuno ha utilizzato meno uomini del Milan: 22), per mandare a memoria gli automatismi, spiega il Corriere della Sera.