Milan in Europa League, il QS-Sport: "Il Diavolo al Partenone"

© foto di Bonan

"Il Diavolo al Partenone". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. In Europa league, è la notte della verità per il Milan e Higuain. Contro l'Olympiacos è uno 'spareggio'. Gattuso in conferenza ammette: "Gara fondamentale". Comunque i numeri sembrano a favore dei rossoneri che per l’occasione si ripresenteranno con la stessa formazione vista domenica sera contro il Torino, ad eccezione di Reina al posto di Donnarumma tra i pali.