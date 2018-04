Milan, La Stampa: “Benevento è l’incubo di Gattuso”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo essere stato a dicembre il primo a concedere un punto in A al Benevento, il generoso Milan ieri ha fatto persino peggio. Dal 2-2 sannita firmato al 95’ dal portiere Brignoli al clamoroso 0-1 di San Siro c’è un girone intero che sembrava aver ridato ai rossoneri identità, smalto e persino un’immagine nuovamente spendibile in Europa, anche se di riserva, riporta il Corriere della Sera. Questo tracollo casalingo, primo colpo esterno dei giallorossi, e l’imbarazzante prova di una squadra stanca rimettono in discussione persino il pass per l’Europa League.