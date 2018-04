Milan, ora è a rischio anche la qualificazione in Europa League

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lo 0-1 di Milan-Benevento resterà scolpito nel tabellone di San Siro come l’1-2 della Cavese in Serie B nel 1982. Eppure, in queste 19 giornate, Gattuso aveva ricostruito il Diavolo. Tutto azzerato, la sconfitta di ieri mette a rischio la qualificazione in Europa League, spiega La Gazzetta dello Sport. La finale di Coppa Italia contro la Juve resta la possibile camera di compensazione di ogni amarezza, ma la flessione dei gattusiani è nei numeri e nell’involuzione tecnico-tattica. A quale Milan dobbiamo credere? A quello capace di sbancare l’Olimpico contro la Roma? O a quello battuto da una squadra virtualmente retrocessa e con 78 gol sul groppone?