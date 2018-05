Napoli, Corriere del Mezzogiorno: “Ancelotti da Londra fa la lista”

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti è in vacanza a Londra ma non ha staccato completamente la spina, pensa al Napoli che verrà, si confronta anche con gli addetti ai lavori del mondo del calcio sia a cena che al telefono, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Ancelotti pensa anche al mercato, ha già definito una lista con De Laurentiis e Giuntoli che parte dagli obiettivi di grande per poi individuare delle alternative alla portata del Napoli. La campagna acquisti sarà sviluppata in relazione alle cessioni realizzate, con tanti movimenti in uscita naturalmente aumenterebbero le chances di colpi più importanti in entrata. Per la porta Rui Patricio esclude la rescissione contrattuale, il Napoli non va oltre i 15 milioni, piacciono Areola e Sirigu, per il terzino destro si pensa a Vrsaljko e Meunier, a centrocampo si lavora su Paredes, Fabian Ruiz, per cui è forte la concorrenza dell’Atletico Madrid, Chiesa è la priorità ma è difficile convincere la Fiorentina, piacciono Verdi, Politano e Suso, per la punta centrale c’è il sogno Benzema.