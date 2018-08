Napoli, Corriere del Mezzogiorno: “Difesa da rivedere”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le amichevoli servono soprattutto a sperimentare idee tattiche, Ancelotti utilizza la gara contro il Wolfsburg per provare il centrocampo all’insegna della qualità: Fabian Ruiz, Hamsik e Zielinski. In fase offensiva aumentano le soluzioni, in quella difensiva il Wolfsburg supera agevolmente la mediana, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli nella prima frazione di gioco arriva nell’area avversaria con giocate interessanti ma non è abbastanza incisivo negli ultimi venti metri.