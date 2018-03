Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Riconquistare i tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riconquistare i tifosi, titola il Corriere del Mezzogiorno nelle pagine sportive, sottolineando la necessità del Napoli di tornare alla vittoria dopo le ultime due gare. Il ko con la Roma a Fuorigrotta ancora brucia e questa sera la Juve può portarsi momentaneamente a +7. Il Napoli è atteso dal confronto col Genoa e Sarri ieri ha mostrato in sala video tutti gli errori delle scorse partite e le occasioni sotto porta in cui bisognerà essere meno leziosi per tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.