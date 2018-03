Napoli, Corriere della Sera: “La ricetta di Sarri per stimolare i suoi”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rincorrere può essere addirittura più stimolante e, se non è una verità assoluta, al Napoli farà bene credere che sia così, spiega il Corriere della Sera. Del resto a qualcosa la squadra di Sarri deve pure attaccarsi per liberare la mente e rialzare la testa: il sogno scudetto ora passa attraverso la rimonta e la Juve fermata dalla Spal ha dispensato ottimismo. Meno 5 e non meno 7: Sarri ha vietato facili entusiasmi e imposto ai suoi la corsa su se stessi, senza guardare troppo in casa d’altri.