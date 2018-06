Napoli, Gazzetta: "Lobotka, un altro slovacco per il centrocampo"

© foto di J.M.Colomo

Per il centrocampo salgono le quotazioni di Stanislav Lobotka, classe '94 del Celta Vigo 'sponsorizzato' proprio dal connazionale Hamsik, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che ha più fisicità di Jorginho e discrete qualità tecniche. Per questo ha scalato le gerarchie: si cerca un regista davanti alla difesa ma è indicato anche qualora Ancelotti volesse giocare a due con giocatori predisposti anche a fare i mediani. La clausola rescissoria è di 45mln di euro, ma il Napoli intende trattare col Celta mentre l'ingaggio relativamente basso lo fa preferire alla concorrenza. Torreira, ad esempio, ha chiesto uno stipendio da 3,5mln mentre restano in lista Badelj svincolato, ma che ha tante proposte, Seri del Nizza e Paredes dello Zenit. Fabian Ruiz del Betis invece potrebbe sostituire Hamsik come mezzala: l’idea di una accoppiata proveniente dalla Liga - si legge - stuzzica non poco la fantasia di Giuntoli.