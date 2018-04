Napoli, Gazzetta: "Mertens, il Milan ed il tabù da spezzare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Mertens, il Milan ed il tabù da spezzare per spingere il Napoli", così titola la Gazzetta dello Sport per raccontare il momento dell'attaccante belga. Sta attraverso un momento buio, non è al top della condizione e non segna dalla partita contro la Roma, ed il Milan per lui è un tabù: nove partite e nessun gol ed alla decima si attende un'inversione di tendenza.