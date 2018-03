Napoli, Gazzetta: "Vale oro, c'è lo zampino di Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se il Napoli vale oro c'è lo Zampino di Sarri, scrive nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando delle valutazioni esplose per gli azzurri. Prima del suo avvento non brillavano, poi il valore della squadra è aumento in modo esponenziale negli ultimi tre anni, come certificato dal Cies con un'indagine sul valore attuale. Insigne per esempio viene stimato 105mln, Koulibaly 76 a fronte dei 7 per acquistarlo e Mertens 87 ma fu acquistato per 10 (ha una clausola per liberarsi con 28mln), senza dimenticare Hysaj pagato 6mln e valutato 68mln. Potenziali plusvalenze - si legge - che ora non intrigano troppo De Laurentiis ma che faranno comunque la fortuna del club azzurro in futuro