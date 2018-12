Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "La panchina va in campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La panchina va in campo, Ancelotti ne cambia otto". Titola così il Corriere del Mezzogiorno in merito al Napoli, in campo oggi alle 15 contro il Frosinone al San Paolo. Debutta Meret dal 1', in campo a gara in corso anche Ghoulam e Younes. Gli azzurri vogliono vincere per restare a otto lunghezze dalla capolista Juventus per poi preparare al meglio la sfida di martedì contro il Liverpool.