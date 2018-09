Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Mertens e Insigne per ritrovare gol"

Un solo gol nelle ultime tre partite non fa sicuramente fare i salti di gioia a Carlo Ancelotti, che però ha fiducia nel suo Napoli e sa che il gol tornerà. Il Corriere del Mezzogiorno ne scrive in prima pagina: "Mertens e Insigne per ritrovare la via del gol. Ancelotti pensa a un attacco leggero", è il titolo del quotidiano.