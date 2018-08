Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Sbancato l’Olimpico"

© foto di www.imagephotoagency.it

«Attendo con ansia il supporto dei tifosi, inizia una stagione esaltante”, aveva scritto sul suo profilo Instagram Carlo Ancelotti alla vigilia di Lazio-Napoli, l’esordio degli azzurri in campionato. L’atmosfera all’Olimpico, però, era triste, colpita dalla tragedia di Genova e il settore ospiti è rimasto in silenzio nella prima frazione di gioco. Buono l’esordio di Ancelotti, decidono i gol di Insigne e Milik, il Napoli vince in rimonta contro la Lazio come l’anno scorso in entrambe le partite di campionato, scrive il Corriere del Mezzogiorno.