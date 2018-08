Napoli, Il Corriere della Sera: “E’ una festa il ritorno di Re Carlo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando Insigne pesca Callejon oltre la linea difensiva della Lazio, sul lato opposto dell’area, e lo spagnolo trova Milik smarcato in mezzo all’area per un gol facile facile, viene naturale guardare verso la panchina del Napoli: ma c’è Carlo Ancelotti oppure ancora Maurizio Sarri? C’è Carletto, in giacca e cravatta, il quale ricomincia la sua avventura tra di noi con una vittoria piena di cose belle: la vittoria contro la Lazio, e passare qui non è mai semplice – riporta il Corriere della Sera -anche se gli azzurri l’anno scorso ne avevano fatti quattro; certi meccanismi virtuosi ereditati dal passato; alcune novità incoraggianti tipo Hamsik in regia, Zielinski titolare, Milik in mezzo all’area.