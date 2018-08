Napoli, Il Mattino apre con De Laurentiis: "Non prendo Belotti"

© foto di Lazzerini

Il Mattino di oggi apre con le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. "Non prendo Belotti, arriverà solo un portiere", ha affermato il patron del Napoli nella giornata di ieri. "Via Inglese per non fare panchina, ma abbiamo tre centravanti: Verdi, Milik e Mertens. Non ne serve un altro", così DeLa ha chiuso le porte a un nuovo colpo da novanta in attacco. Tra i tanti nomi accostati agli azzurri, c'era proprio il 'Gallo' del Torino.