Napoli, Il Mattino: "Rush scudetto, operazione rimonta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Rush scudetto". Così titola Il Mattino nelle proprie pagine sportive in merito al Napoli, che domani sera ospita il Genoa al San Paolo. "Operazione rimonta, la spinta dei sorpassi storici", aggiunge il quotidiano in edicola che ricorda le remuntade in ottica tricolore: Zaccheroni con il Milan ai danni della Lazio, poi ci sono proprio i biancocelesti di Eriksson che superarono la Juventus al fotofinish. Ci sono dei precedenti che spingono la squadra di Sarri a credere nella rimonta.