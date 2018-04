Napoli, Il Mattino titola: "Le mosse di Sarri, favoriti i titolarissimi"

"Le mosse di Sarri, favoriti i titolarissimi", titola così Il Mattino in prima pagina alla vigilia della super sfida scudetto con la Juventus. Sarri tiene unito il gruppo e sembra intenzionato a favorire i titolarissimi nella formazione iniziale, con Mertens favorito su Milik. De Laurentiis non sarà a Torino per scaramanzia.