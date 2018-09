Napoli pareggia a Belgrado, Il Roma: "Bravi, ma zero gol"

© foto di Lazzerini

Il Napoli non è andato oltre il pari a reti inviolate nella sfida disputata ieri sera al Marakana di Belgrado. L'edizione odierna de Il Roma, quotidiano partenopeo, titola in prima pagina: "Bravi, ma zero gol". Il Napoli di Ancelotti ha dominato senza riuscire a segnare, "c'è il rimpianto - si legge - di non aver iniziato alla grande la competizione di Carletto".