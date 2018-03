Napoli, rinnovo Allan: ingaggio raddoppiato senza clausola rescissoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Allan fino al giugno 2023, mentre Il Mattino in edicola scrive dell'aspetto economico del nuovo contratto. Il brasiliano ex Udinese guadagnerà tre milioni di euro a stagione, bonus compresi, più o meno il doppio della cifra attuale. Nel nuovo accordo, inoltre, non è stata inserita la clausola rescissoria.