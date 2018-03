Napoli, San Paolo semivuoto ma c'è il boom in trasferta

Il Napoli è in corsa per lo Scudetto, ma la nota stonata arriva dal San Paolo e dagli appena trentamila presenti in occasione dell'ultima gara interna contro il Genoa. "San Paolo semivuoto, ma che boom in trasferta", il titolo del quotidiano Il Mattino che sottolinea la presenza massiccia di tifosi partenopei quando il Napoli è impegnato lontano da Fuorigrotta. Come, ad esempio, contro l'Inter a San Siro dove c'erano ben ottomila supporter partenopei. Esauriti, intanto, tutti i biglietti ospiti per la gara a Reggio Emilia di sabato prossimo: il 31 marzo, infatti, il Napoli sfiderà il Sassuolo in terra emiliana.