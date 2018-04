Napoli, ultrà in delirio. E i ciucci invadono Vinovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri i sostenitori del Napoli hanno tappezzato Vinovo con una serie di ciucci di cartone che sono stati prontamente rimossi dalla security bianconera. Juve-Napoli è iniziata così e la speranza è che nessuno guasti il clima di festa che si è creato attorno a questa partita che rappresenta un evento per tutto il calcio italiano. L’Allianz Stadium ha da tempo fatto registrare il tutto esaurito, non ci sarà un seggiolino libero perché i sostenitori della Juve li hanno riempiti con grande anticipo. Più di qualche spazio vuoto nel settore ospiti, appannaggio dei tifosi del Napoli “tesserati” e non residenti in Campania, riporta La Gazzetta dello Sport. Venduti circa 900 biglietti, meno della metà della capienza. Ci sarà, comunque, massima allerta da parte delle forze dell’ordine tanto in centro quanto nella periferia di Torino; impiegati circa 1000 uomini, sarà impossibile avvicinarsi senza biglietto allo Stadium dove collaboreranno con la sicurezza circa 500-600 steward.