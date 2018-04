Napoli verso Firenze. Corriere del Mezzogiorno: "Euforia e ansia"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Euforia e ansia" titola il Corriere del Mezzogiorno: "Milik e Mertens, ballottagio-scudetto: con il polacco in campo 9 gol in 5 gare. Il belga invece è a secco da sette giornate". Nel taglio basso: "Niente maxi esodo azzurro a Firenze. Solo 2500 ospiti, poi residenti in Toscana".