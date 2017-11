© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano La Stampa dedica spazio a M'Baye Niang e alla sua scelta di vestire la maglia della Nazionale del Senegal. L'ex attaccante del Milan vuole giocarsi le carte per andare al Mondiale, ma Mihajlovic sembra non essere contento del suo rendimento e lo ha relegato in panchina contro l'Inter. Cairo ha dichiarato: "Lo ricomprerei, va solo aspettato".