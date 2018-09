Davide Nicola ha rilasciato un'intervista al Corriere di Torino. Nato in provincia di Torino, l'ex tecnico del Crotone ha anche vestito la maglia granata in una stagione. Senza panchina in Serie A da un anno, l'allenatore ha avuto modo di viaggiare e aggiornarsi in questo periodo. Ha visitato anche il Valencia, parlando così della formazione spagnola che sfiderà a breve la Juventus in Champions League: "Cosa è rimasto del viaggio a Valencia? Il lavoro di Marcelino, la sua organizzazione precisa, tra difesa e occupazione degli spazi. La costruzione di una squadra che gioca semplice ed è forte nelle sue certezze: ricerca la profondità e innesca rapidamente le punte mantenendo sempre un buon ordine tattico. Ha fatto un grandissimo campionato e ha investito in modo importante per rinforzare un gruppo che aveva già Kondogbia e Rodrigo o Gaya più altri giovani promettenti. Per questo sarà un ostacolo molto tosto per la Juventus", ha detto Nicola.