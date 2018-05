Padova, Il Gazzettino: “Oggi la Supercoppa, caccia alla doppietta”

E' una delle icone dell'Egitto di Hector Cuper. Che non è solo Mohamed Salah, ma pure Ahmed Elmohamady. Terzino ed esterno destro classe 1987, si giocherà domani la promozione in Premier League con il suo Aston Villa, a Wembley, contro il Fulham. "E' stata un'annata positiva -racconta...

ESCLUSIVA TMW - Elmohamady: "Sogno Premier col Villa. Egitto, non solo Salah"

Dopo avere messo in bacheca la vittoria del campionato, il Padova punta alla doppietta conquistando anche la Supercoppa nella trasferta in programma oggi con il Lecce. Il Gazzettino di Padova titola nelle pagine sportive: “Biancoscudati a caccia della storica doppietta”. Oggi a Lecce l’ultimo atto della Supercoppa: al Padova può bastare anche una sconfitta con tre reti di scarto. Intanto il tecnico Bisoli ha detto: “Vinto il girone più equilibrato”.

