Pellissier al Corriere di Verona: "Il gol? L'avevo promesso a mio figlio"

© foto di Ospite

Il Corriere di Verona di questa mattina apre con il bell'abbraccio tra Sergio Pellissier e il figlio Matteo dopo il gol segnato contro la Lazio in campionato. Un abbraccio che ha commosso il web: "Il gol? Gliel'avevo promesso". L'attaccante non che capitano clivense ha dichiarato: "Quando facevo panchina lui non voleva più venire a vedermi. Ma gliel'avevo promesso: segno e ti abbraccio".