Quagliarella raggiunge Rivera: "Ma a me piaceva fare gol più facili"

128 gol in Serie A per Fabio Quagliarella: gli stessi di Gianni Rivera. Un'icona del nostro calcio, che sulle pagine de Il Secolo XIX parla proprio dell'attaccante della Sampdoria: "Siamo entrambi così lontani dai vertici (guida Piola a 274, ndr) che non vale quasi la pena considerarci. Un gol di tacco come Quagliarella? Non mi viene in mente, presumo di no. Diciamo che mi piaceva fare gol più facili. Complimenti a Quagliarella: davvero un gol fantastico".

Sul nuovo Milan.

"Aspettiamo, sono fiducioso ma non conosco nel merito la situazione. Conosco le persone e sono perbene, preparate, quindi spero il meglio".