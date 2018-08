Ranieri a La Stampa: "Serie A, non solo CR7. Inter l'anti-Juventus"

Claudio Ranieri dice la sua sulla rinascita della Serie A. L'esperto allenatore ex Nantes è stato intervistato da La Stampa, a partire dal colpo Cristiano Ronaldo: "Non solo Ronaldo, siamo quasi fuori dalla crisi. La Juventus è il faro del nostro calcio, Allegri è vaccinato e saprà come gestire la pressione". Juventus, ma non solo, perché per Ranieri sarà importantissimo il ritorno delle milanesi: "Il ritorno di Milano è centrale: Inter prima rivale Scudetto dei bianconeri. Higuain è la chioccia giusta per i rossoneri". Chiosa, infine, sulla Roma e il tanto acceso dibattito sulle proprietà straniere nel nostro calcio: "Rassegniamoci, senza proprietà straniere non si torna competitivi. Alla Roma serve lo stadio".