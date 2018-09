Roma al Bernabeu, Il Romanista cita Dante: "A riveder le stelle"

© foto di Valerio

La Roma giocherà questa sera al Santiago Bernabeu di Madrid contro il Real, in occasione della prima sfida del girone di Champions League. Intanto Il Romanista titola in prima pagina: "A riveder le stelle", citando l'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri così come fatto dall'Inter negli scorsi mesi per promuovere la campagna abbonamenti.