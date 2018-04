Roma, Corriere della Sera: "Di Francesco dà spazio ai ragazzini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di Francesco dà spazio ai ragazzini, titola nelle pagine sportive l'edizione romana del Corriere della Sera analizzando le possibili scelte del tecnico della Roma a Ferrara contro la SPAL con il turnover obbligato in vista della sfida col Liverpool. Qualche problema per Kolarov e quindi esordio da titolare di uno tra Jonathan Silva e Luca Pellegrini, classe '99 reduce da un infortunio in estate. In attacco spazio ad El Shaarawy, considerando che Perotti è tornato tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina, e come punta Schick è favorito su Dzeko.