Roma, estate spallettiana: cambia il programma estivo

"Roma, estate spallettiana". Titola così il freepress Leggo nella sua edizione romana, scrivendo che la formazione di Eusebio Di Francesco si ritroverà il 5 luglio a Trigoria e resterà ad allenarsi fino alla partenza per gli USA del 21 per una tournée che durerà 18 giorni. Una scelta condivisa da tecnico e dirigenza, con la squadra che tornerà nella capitale a meno di dieci giorni dall'inizio del campionato. Il ritiro romano non è però una novità a Roma: nel 2007 e nel 2008 fu Spalletti a volerlo effettuare tra le mura amiche.