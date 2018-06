Roma, Gazzetta: "Kluivert-Berardi, voglia di gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Kluivert-Berardi, Roma ha voglia di gol", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport sottolineando la volontà dei giallorossi di rivoluzionare il quinto attacco della Serie A che ha chiuso con appena 61 gol segnati. Dopo l'affondo per Kluivert, l'ultima mossa è l'affondo per Berardi: ieri Monchi ha ricevuto a Trigoria l'agente del giocatore del Sassuolo per capire i termini dell'operazione che ha in Di Francesco lo sponsor principale. L'anno scorso la quotazione era di 40mln, ora la Roma è convinta che l'affare si possa chiudere per la metà.