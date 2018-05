Roma, Gazzetta: "Marcano, il gigante è vicino al sì"

E' una delle icone dell'Egitto di Hector Cuper. Che non è solo Mohamed Salah, ma pure Ahmed Elmohamady. Terzino ed esterno destro classe 1987, si giocherà domani la promozione in Premier League con il suo Aston Villa, a Wembley, contro il Fulham. "E' stata un'annata positiva -racconta...

ESCLUSIVA TMW - Elmohamady: "Sogno Premier col Villa. Egitto, non solo Salah"

Ivan Marcano alla Roma, il gigante è vicino al sì, scrive la Gazzetta dello Sport aggiornando la situazione sul difensore spagnolo, sempre più convinto ad accettare la proposta giallorossa di un triennale a 2mln di euro a stagione fino al 2021. A Trigoria si aspettavano una risposta entro oggi - si legge -, ma servirà qualche giorno in più e le sensazioni restano positive considerando anche che è svincolato, visto che il suo contratto scade il 30 giugno.

