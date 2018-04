Roma, Gazzetta: "Schick a caccia del gol perduto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Schick a caccia del gol perduto per conquistare la Roma", titola così nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per presentare la sfida dei giallorossi sul campo della SPAL. Dzeko dovrebbe partire dalla panchina in vista della trasferta di Liverpool e quindi tocca al giovane centravanti ceco che non ha ancora segnato in campionato ed avrà una chance importantissima da titolare.