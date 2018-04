Roma, il Corriere della Sera: "L'ultimo regalo di Salah"

© foto di Imago/Image Sport

"L'ultimo regalo di Salah". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che torna sulle parole di Monchi (ds della Roma) in merito a Salah. L'egiziano, ex giallorosso, è stato il vero e proprio protagonista della semifinale di Champions, confermando i suoi numeri clamorosi in stagione. Salah alla Roma non segnava poco: 82 partite, 34 gol. Ma al Liverpool è diventato una macchina inarrestabile: 43 gol in 47 presenze. Così il dirigente spagnolo ha parlato in merito alla sua cessione nella scorsa estate: "Noi in semifinale grazie ai soldi ricavati dalla sua vendita. Ci hanno obbligato i vincoli Uefa e la sua voglia di cambiare".