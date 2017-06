Roma, Il Corriere di Roma: "Firma Karsdorp, in arrivo anche Gonalons"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Karsdorp firma per quattro anni. In arrivo anche Gonalons". Il Corriere di Roma riporta le ultime novità di mercato in casa giallorossa. L'esterno olandese del Feyenoord ieri ha svolto le visite mediche, intanto il capitano del Lione avrebbe già detto sì a Monchi.